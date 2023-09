In Dießen brennt ein Ferienhaus und ist nicht mehr bewohnbar

Glutreste einer scheinbar abgekühlten Feuerschale könnten die Ursache für den Brand in einem Ferienhaus in der Dießener Bannzeile sein. Verletzt wird niemand.

Am Montagmorgen gegen 9.50 Uhr kam es in der Bannzeile zum Brand eines Ferienhauses. Eine Nachbarin hatte nach Angaben der Polizei in Dießen starke Rauchentwicklung festgestellt und die Polizei verständigt. Als die Beamten am Einsatzort ankamen, schlugen die Flammen bereits aus dem aus Holz gebauten Haus.

Der beim Brand entstandene Sachschaden ist hoch

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, das Haus ist laut Polizeibericht allerdings größtenteils im Innenbereich ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar. Die Besitzer hatten das Haus am Morgen verlassen. Zuvor hatte der Hausherr eine nach eigenen Feststellungen abgekühlte Feuerschale vom Vorabend neben der Wand abgestellt. Nach ersten Ermittlungen dürften aber Glutreste im unteren Bereich der Schale die Ursache für den Brand sein. Der Sachschaden beträgt rund 50.000 Euro. (AZ)

