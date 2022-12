Dießen

vor 20 Min.

In Dießen zeigt sich die "gute alte Zeit" im Miniaturformat

Plus Nicht nur die Herzen der Enkelinnen schlagen höher, wenn sie im Arbeitszimmer von Martina Schoeneich stehen. Die Puppenküchen der Sammlerin bezaubern auch Erwachsene.

Von Frauke Vangierdegom

Vor allem in der Weihnachtszeit erwacht im Haus von Martina Schoeneich in Dießen die "gute alte Zeit" wieder zum Leben. Denn sage und schreibe sieben alte Puppenküchen, zwei Puppenstuben, ein Stoffladen und ein antiker Kaufladen im Miniaturformat entlocken so manchem Besucher ein "Ach wie schön!" oder "Schau mal, so ein Küchenschrank stand auch in der Küche meiner Oma". Martina Schoeneich sammelt Puppenküchen – keine modernen, keine, mit denen kleine Mädchen und Buben ausgiebig spielen dürfen, sondern solche, die zurückversetzen in längst vergangene Zeiten. Und die Kindheitsträume wahr werden lassen – auch die von Martina Schoeneich selbst.

