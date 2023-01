Dießen

vor 48 Min.

Jetzt wird in den Dießener Seeanlagen wieder gearbeitet

Seit Montag wird in den Dießener Seeanlagen wieder gearbeitet, damit im Frühjahr die Umgestaltung fertig sein wird.

Plus Seit der Adventszeit hat die Baustelle in den Dießener Seeanlagen geruht. Jetzt beginnt der Endspurt, damit bis zum Frühjahr tatsächlich alles fertig ist.

Von Gerald Modlinger

Bestes Baustellenwetter herrscht schon wieder seit Wochen, nachdem der Winter Anfang Dezember nur ein ganz kurzes Gastspiel gegeben hat. Die Arbeiten in den teilweise durch Bauzäune abgesperrten Dießener Seeanlagen haben aber trotzdem seit der Adventszeit geruht. Auch an den frühlingshaften Tagen an Weihnachten und zum Jahreswechsel blieb ein Großteil der Promenade nicht begehbar. Seit Montag tut sich jetzt aber wieder etwas auf der Baustelle.

