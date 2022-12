Jugendbeirat: Was sich für junge Leute in Dießen tut

Plus Jugendbeirat und Jugendtreff-Leiter berichten über ihre Aktivitäten. In Kürze wird die Jugendarbeit im Markt Dießen auch personell verstärkt.

In der letzten Gemeinderatssitzung des Dießener Gemeinderats im zu Ende gehenden Jahr hat sich auch noch einmal der Dießener Jugendbeirat zu Wort gemeldet. Lea Schürer und Ina Verhülsdonk erstatteten einen kurzen Jahresbericht. Simon Brieger berichtete von den Aktivitäten des Jugendtreffs.