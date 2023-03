SPD-Bundestagsabgeordnete besucht Dießener Schützen

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge beschäftigt sich mit der Novellierung des Waffenrechts. In diesem Zusammenhang spricht sie mit dem Dießener Schützenmeister.

Angesichts der aktuellen Debatte um die Novellierung des Waffenrechts besuchte die SPD-Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge die Königlich Privilegierte Feuerschützengesellschaft in Dießen. Wegge, die Berichterstatterin der SPD-Fraktion für das Waffengesetz ist, tauschte sich mit Schützenmeister Jakob Stainer aus, der auch Schießstand-Sachverständiger ist.

In einer Mitteilung wird Wegge nach dem Besuch wie folgt zitiert: "Es ist mir besonders wichtig, mich vor Ort mit den Schützenvereinen in meinem Wahlkreis auszutauschen. Ich weiß, dass sich derzeit viele Sportschützen und -schützinnen mit den in der Politik diskutierten Vorschlägen zum Waffengesetz beschäftigen. Ich möchte deshalb über unsere politischen Ziele informieren. Und gleichzeitig kann ich auch von der praktischen Erfahrung aus den Vereinen profitieren."

Die Schützen wollen in ihrer Sportausübung nicht beeinträchtigt werden

Die FSG Dießen hat eine über 600 Jahre andauernde Tradition und ist ein sehr erfolgreicher Sportverein. Die Aktiven schießen teilweise in der Bundesliga ihrer Disziplinen und haben auch schon an Olympischen Spielen und anderen internationalen Wettbewerben teilgenommen. Ihnen sei wichtig, dass die Regelungen im Waffengesetz die Sportausübung nicht beeinträchtigt, so Wegge. Dazu gehöre beispielsweise der bürokratische Aufwand bei der Beantragung der waffenrechtlichen Erlaubnisse.

Die Bundestagsabgeordnete setzt sich dafür ein, Rechtsextreme konsequenter zu entwaffnen. Neben vielen illegalen Waffen ist auch der legale Waffenbesitz in der Szene verbreitet. Außerdem trainieren Extremisten und Extremistinnen auf Schießständen. Der Attentäter von Hanau und auch der Mörder von Walter Lübcke hätten Schießstände im Inland besucht und dort geschossen, erwähnt Wegge.

Wie die SPD-Bundestagsabgeordnete mehr Sicherheit erreichen will

Das Waffengesetz schreibt vor, nur geeigneten und zuverlässigen Personen den Zugang zu Waffen zu gewähren. Doch Wegge sieht hier noch Defizite: "Eine gründliche Überprüfung schafft mehr Sicherheit. Dafür müssen wir den Waffenbehörden eine bessere Entscheidungsgrundlage geben und den Informationsfluss zwischen den Behörden verbessern. Außerdem müssen wir die Nutzung von Schießständen besser regulieren." Die diskutierten Vorschläge befinden sich noch in der Abstimmung innerhalb der Bundesregierung. Wegge möchte bei der Neuregelung im Blick haben, dass diese nicht zu deutlich längeren Verfahren in den Waffenbehörden führen dürfen. (AZ)

