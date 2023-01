Dießen

17:20 Uhr

Sternsinger ziehen durch die Dießener Fischerei

In diesen Tagen sind in der Region wieder die Sternsinger unterwegs. Auch in Dießen statten sie vielen Menschen einen Besuch ab.

Unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein“ sind in den nächsten Tagen wieder Sternsinger im Landkreis Landsberg unterwegs. In der Dießener Fischerei machte am Mittwoch diese Sternsingergruppe unter anderem am Haus der Familie Sattler Halt, um den Segensspruch „C+M+B“ - „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ mit der Jahreszahl 2023 an der Haustüre anzubringen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Landkreis Landsberg Plus Wie läuft heuer die Sternsinger-Aktion im Landkreis Landsberg ab?



