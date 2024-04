Dießen

Töpfermarkt: kultureller Höhepunkt und wichtiger Wirtschaftsfaktor in Dießen

Plus Zum 22. mal findet im Mai der Dießener Töpfermarkt statt. Beim internationalen Keramikfestival am Ammersee präsentieren rund 165 Keramiker ihre Arbeiten.

Von Sarah Schöniger

Der 22. Töpfermarkt will auch dieses Jahr wieder Kunstschaffende und Gäste mit seiner Vielfalt, traditionellem Handwerk und originellen Ausstellungen an die Dießener Seepromenade locken.

In Erinnerung an vergangene Jahre und mit Vorfreude auf den diesjährigen Dießener Töpfermarkt schwärmt der Marktleiter Wolfgang Lösche von dessen Diversität: „Ich bin immer wieder erstaunt und überrascht, was wir für ein Angebot bieten können.“ Damit bezieht er sich nicht nur auf die Keramik, die die Besucherinnen und Besucher vom 9. bis zum 12. Mai bestaunen und erwerben können. Für ihn stehen ebenso die Ausstellerinnen und Aussteller im Zentrum. Denn unter den rund 165 Exponenten seien 17 neue Werkstätten vertreten. Darunter viele junge Kunstschaffende, die schon durch die Stände ihrer Ausbildungsplätze wie der Keramikschule Landshut, der Kunsthochschule Burg Giebichenstein oder der Kunsthochschule Muthesius mit dem Markt vertraut seien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

