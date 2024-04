Unfallflucht in der Herrenstraße in Dießen: Polizei sucht SUV

An der Engstelle der Dießener Herrenstraße geraten zwei Autos aneinander. Der Unfallverursacher fährt einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

An der Engstelle in der Herrenstraße in Dießen hat sich am Samstag gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeibericht wurde dabei am Pkw eines 66-jährigen Dießeners der Außenspiegel an der Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert. Der Unfallverursacher, ein bislang unbekannter Mann mit einem dunklen SUV, entfernte sich nach dem Unfall, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Am Fahreraußenspiegel des Fahrzeugs dürfte durch den Anstoß ebenfalls ein Schaden entstanden sein. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Dießen unter der Rufnummer 08807/9211-0. (AZ)

Lesen Sie dazu auch