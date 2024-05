Dießen

Verkaufen Immobilienmakler den Gemeindebesitz in Dießen?

Wer will die Kunstanstalt haben? In der Freinacht wurde eine Verkaufsofferte an die gemeindliche Immobilie an der Dießener Johannisstraße gehängt.

Von Gerald Modlinger

Freinacht-Aktivisten hängen Verkaufsschilder an gemeindliche Immobilien in Dießen. Sie suchen nach Käufern für drei viel diskutierte Liegenschaften in der Marktgemeinde.

Alles muss raus: So könnte man die Plakate interpretieren, die am 1. Mai an mehreren prominenten Liegenschaften der Marktgemeinde Dießen zu sehen waren. Eine angebliche Immobilienfirma mit Namen "Jumper & Feet Real Estate" bietet darauf die ehemalige Kunstanstalt Jos. C. Huber, den ehemaligen Gasthof "Drei Rosen" und eine der Kommune gehörende Wiese in St. Georgen zum Kauf an. Auch der ehemalige Gasthof "Drei Rosen" wurde in der Freinacht zum Verkauf angeboten. Foto: AK Zur Kontaktaufnahme wird auf die Telefonnummer des Rathauses verwiesen, somit dürfte auch schnell klar sein, das sich hinter "Jumper & Feet Real Estate" keine amerikanische oder englische Immobilienfirma verbirgt, sondern der Geschäftsstellenleiter im Rathaus, Karl Heinz Springer, und Kämmerer Gunther Füßle gemeint sind und das Verkaufsangebot ein Freinachtscherz. Auch die Bürgermeisterin bleibt auf dem Plakat nicht unerwähnt, ihr Name dürfte in den "ernstgemeinten Angeboten" verpackt sein. Der unterstrichene Wortbestandteil "ernst" weist auf Sandra Perzuls Geburtsnamen hin. Das Thema, das in der Freinacht aufgegriffen wurde, hat übrigens eine gewisse Aktualität: In Kürze kommt nämlich der Gemeinderat zu einer Sondersitzung zusammen, bei der über die künftige Nutzung der Kunstanstalt beraten werden soll. Lesen Sie dazu auch Dießen Plus Wie der Markt Dießen zum Badekurort werden kann

