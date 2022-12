Verwaltung in Dießen braucht neue Mitarbeiter und neue Räume

Plus Die Dießener Gemeindeverwaltung sieht im Rathaus keine weiteren Raumreserven. Jetzt wird der Blick auf den früheren Antiquitätenladen im Nachbarhaus gerichtet.

Die Dießener Gemeindeverwaltung beansprucht mehr Platz. Deshalb ist es in der jüngsten Gemeinderatssitzung um die Frage gegangen, ob dieser Platz im Nachbarhaus in der Prinz-Ludwig-Straße 2 geschaffen werden soll. Nach einigen kritischen Nachfragen wurde mit 22:1 Stimmen ein entsprechender Grundsatzbeschluss gefasst.