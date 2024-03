Dießen

Viele in Dießen fragen sich: Wo ist das schwarze T auf gelbem Grund?

Vor 60 Jahren baute Paul Hart in der Lachenerstraße in Dießen unter anderem eine Tankstelle. Ende 2023 lief der Pachtvertrag für das Grundstück aus, und es muss geräumt werden.

Plus Jetzt ist es also so weit: Die Tankstelle Hart samt Werkstatt und Wohngebäude wird abgerissen. Für die Familie, vor allem für die 86-jährige Elfriede Hart, ist die psychische Belastung groß.

Von Frauke Vangierdegom

Seit ein paar Tagen ist es weg, das Schild mit dem schwarzen T auf gelbem Grund, das seit gut 60 Jahren Vorbeifahrende am nördlichen Ortsrand von Dießen begrüßte. Damit ist unmissverständlich klar: Das Ende der Ära Tankstelle Hart steht unmittelbar bevor. Bis spätestens Ende Juni wird, läuft alles nach Plan, vom Wohnhaus von Elfriede Hart und der angrenzenden Werkstatt nichts mehr übrig sein. Bis dahin muss alles dem Erdboden gleichgemacht sein.

Derzeit ist Familie Hart damit beschäftigt, das große Ersatzteillager zu räumen, das Paul Hart über die Jahre aufgebaut hatte. Schwiegertochter Christine Hart beschreibt: "Wir müssen jedes einzelne Teil in die Hand nehmen und entscheiden, ob wir es mit in unsere Werkstatt nehmen oder ob es nicht mehr zu verwenden ist." Das sei nicht nur eine mühsame, sondern besonders für ihren Mann eine nervenaufreibende Aufgabe.

