Vor einem Supermarkt in Dießen wird ein Hund gestohlen

Eine Frau macht in Dießen vor einem Supermarkt ihren Hund fest. Als sie wiederkommt, ist das Tier weg. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montagvormittag, 28. November, ist vor einem Supermarkt an der Fritz-Winter-Straße in Dießen gegen 11.40 Uhr ein Rassehund gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine 45-jährige Frau ihren weißen Bolonka Zwetna vor dem Eingang festgemacht. Als sie wieder aus dem Geschäft zurückkam, war das Tier weg.

Zwei Zeuginnen war laut Polizei eine ältere Frau mit dem Hund entgegengekommen. Die Frau sei rund 60 Jahre alt mit langem grauem Haar und habe ein Stirnband getragen. Außerdem habe sie einen etwas verwirrten Eindruck gemacht. Wer Angaben zu der Frau und dem Verbleib des Hundes machen kann, meldet sich bei der Polizei Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110. (AK)

