Geltendorf

vor 17 Min.

Gerhard Polt und die Well-Brüder: Mal lustig, mal makaber

Gerhard Polt und die Well-Brüder traten am letzten Abend beim Festwochenende des TSV Geltendorf auf.

Plus Zum Ende des Jubiläumsfests des TSV Geltendorf treten Gerhard Polt und die Well-Brüder auf. Die vier servieren nicht nur leicht verdauliche kabarettistische Kost.

Von Alwin Reiter Artikel anhören Shape

Ihre 40-jährige Bühnenfreundschaft feiern Gerhard Polt und die Brüder Michael, Christoph und Karl Well mit einer Tournee und dabei haben sie am Sonntagabend auch fast daheim ein ausverkauftes Gastspiel gegeben - beim Jubiläumsfest des TSV Geltendorf - ungefähr 16 Kilometer Luftlinie von Günzlhofen, der Heimat der Well-Brüder entfernt.

Doch ihre Herkunft stellten sie zu Beginn ganz anders dar: Bei ihnen daheim in Hausen (nicht bei Geltendorf), so trumpften sie auf, seien die Straßen so breit, dass gleich zwei Mähdrescher nebeneinander Platz haben - ganz im Gegensatz zu Eresing.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen