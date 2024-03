Herrsching will zerstörte Stege mit Spenden neu aufbauen

Im Dezember hat Sturm Zoltan in Herrsching Badestege zerstört. Jetzt möchte die Gemeinde diese mit Spenden aus der Bevölkerung wieder aufbauen.

Zwei Badestege im Seewinkel und einer nahe des Herrschinger Sportplatzes waren im Dezember während des Sturmtiefs Zoltan komplett zerstört worden. Jetzt sollen sie wieder aufgebaut werden. Dabei plant die Gemeinde Herrsching im Seewinkel nur mehr einen Steg zu bauen, der aber größer werden soll. Außerdem werde der Steg rund 50 Zentimeter höher werden, als die bisherigen. "So soll verhindert werden, dass erneut hohe Wellen und Hochwasser solche Schäden anrichten können", sagt Herrschings Kämmerin Myriam Goodwin. Auch der gemeindliche Steg am Sportplatz soll höher werden als bisher.

Allein, der Gemeinde fehlt es an den für den Wiederaufbau nötigen finanziellen Mitteln. Im Haushaltsplan 2024 ist kein Geld für ein Steg-Aufbau-Projekt eingestellt und auch vonseiten einer Versicherung ist nichts zu erwarten. "Solche Stege sind nicht versicherbar", erläutert die Kämmerin. Hinzukommt, dass Herrsching nicht nur Sonderausgaben für die neuen Stege zu bewältigen hat, sondern auch Geld für den Wiederaufbau der teilweise zerstörten Ufermauer sowie der Entsorgungskosten von Schwemmholz bereitstellen muss.

Auch der Badesteg nahe des Herrschinger Sportplatzes ist Sturmtief Zoltan zum Opfer gefallen. Foto: Gemeinde Herrsching

Ein Spendenaufruf soll Abhilfe schaffen. "Helfen Sie mit beim Wiederaufbau unserer Badestege", bittet die Gemeinde Herrsching, allen voran Bürgermeister Christian Schiller, in einem Spendenaufruf. Darin heißt es weiter: "Das Hochwasser und die massiven Wellen während des Sturmtiefs Zoltan zerstörten Ende Dezember 2023 die gemeindlichen Badestege. Diese Stege sind ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeinde und ein Ort der Freude und Erholung für alle Generationen".

Die Kosten für neue Stege in Herrsching liegen bei rund 250.000 Euro

Die Kosten der Wiederherstellung der Stege betragen laut Gemeinde rund 250.000 Euro. "Jeder Betrag wird dabei helfen, diese wertvolle Gemeinschaftseinrichtung wieder herzustellen", appelliert Schiller im Spendenaufruf.

Wie es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus in Herrsching weiter heißt, kann eine Spendenquittung ausgestellt werden, zudem werden die Spender gerne auch namentlich genannt. Ebenso sei es möglich, sich ein Namensrecht an einer Steganlage zu sichern. Um das Namensrecht könnten sich Spender bewerben, die etwa die Hälfte der Kosten für einen der beiden neuen Stege übernehmen, erläutert Kämmerin Goodwin und fügt an: "Der neue Steg im Seewinkel wird etwas teurer als der beim Sportplatz, da er auch etwas größer ausfallen wird."

Wird es diesen Sommer denn überhaupt neue Badestege in Herrsching geben? "Mit dem Aufbau soll unabhängig vom ersten Spendenaufkommen begonnen werden", so die Kämmerin.

Gespendet werden kann auf folgendes Konto: Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg, IBAN: DE10 7025 0150 0430 3609 33 mit dem Verwendungszweck "Spende Stegneubau 2024"