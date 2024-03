Hoher Sachschaden bei Brand in einem Herrschinger Segelclub

Beim Akademischen Segler-Verein in Herrsching hat es gebrannt. Was die Kriminalpolizei bislang weiß.

Hoher Sachschaden ist am Montag bei einem Brand im Clubhaus des Akademischen Segler-Vereins in Herrsching entstanden. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Dienstag meldete, beobachtete ein Clubmitglied gegen 9 Uhr starke Rauchwolken aus dem Gebäude in der Rieder Straße dringen und verständigte umgehend über Notruf die Feuerwehr. Der entstandene Brandschaden beziffert nach derzeitigem Sachstand mindestens eine Viertelmillion Euro.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Bei den am Dienstag vor Ort durchgeführten Untersuchungen ergaben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung, heißt im Polizeibericht. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)

