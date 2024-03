Der Gemeindehaushalt zeigt, wie solide Raisting ist

Plus Der Haushalt 2024 für Raisting ist bemerkenswert. Gerald Modlinger vergleicht ihn mit der finanziellen Lage in der größeren Nachbarkommune Dießen.

Raisting liegt zwar in einem anderen Landkreis, aber keine andere Gemeinde ist so nah dran am Markt Dießen. Deswegen schaut man auch gerne mal auf die andere Seite des Burggrabens. Da tut sich doch einiges.

Ausdruck dessen ist auch der jetzt beschlossene Haushalt, der sich in einigen Kennzahlen deutlich von dem der viermal so großen Nachbargemeinde Dießen unterscheidet. Raisting ist zwar ebenso von steigenden laufenden Ausgaben (Kreisumlage) und eher stagnierenden bis sinkenden Einnahmen (Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisung) betroffen. Dennoch ist der Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt – bezogen auf dessen Volumen – dreimal so hoch wie in Dießen. Kann man in Dießen laut den Planzahlen gerade einen Überschuss von einem Prozent erwirtschaften, sind es in Raisting immerhin noch drei Prozent. Freilich: Beide Zuführungsquoten für den Vermögenshaushalt sind auf Dauer viel zu niedrig, um ausreichend Spielraum für Investitionen zu haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen