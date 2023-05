Die Sicherheitswacht wäre in Utting besser gewesen

Plus Eine Sicherheitswacht wäre besser als ein Sicherheitsdienst, meint Redakteur Gerald Modlinger. Aber braucht es so etwas wirklich am Ammersee-Westufer?

Der Wunsch vom Dießener Polizeichef Alfred Ziegler hat sich nicht erfüllt. Die geplante Sicherheitswacht für Schondorf und Utting ist gescheitert, nicht wie in Dießen aufgrund politischer Erwägungen, sondern ganz banal deswegen, weil sich schlichtweg nur eine Person für diesen ehrenamtlichen Dienst gemeldet hatte. Sechs hätte man für beide Ortschaften mindestens gebraucht.

Es war fast zu erwarten, dass sich am Ammersee-Westufer niemand für acht Euro pro Einsatzstunde Aufwandsentschädigung finden würde, der sich an den Wochenenden damit beschäftigen will, Jugendliche auf die in den öffentlichen Anlagen in Schondorf und Utting geltenden Verhaltensregeln anzusprechen, zumal mit deren Nichtbeachtung örtlich und zeitlich eher sehr punktuelle Probleme verbunden sind.

