Dießen braucht eine große Halle

Plus Bestehendes zu erhalten ist oft sehr teuer. Ein Objekt wie die Mehrzweckhalle in Dießen ist eine Herausforderung, aber notwendig, meint Redakteur Gerald Modlinger.

Es ist keine neue Erfahrung, dass es leichter ist, ein öffentliches Gebäude (oft mit staatlichen Zuschüssen gefördert) zu errichten, als ein solches über Jahrzehnte zu erhalten. Wenn Sport- und Mehrzweckhallen und Schwimmbäder mal 30 Jahre alt sind, wird es oft teuer.