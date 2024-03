Ehemaliges Carl-Orff-Museum: Ein Flop mit Ansage

Plus Die Anmietung des ehemaligen Carl-Orff-Museums durch den Markt Dießen hat sich so schlecht entwickelt, wie es manche erwartet haben, findet Gerald Modlinger

Die Anmietung des ehemaligen Carl-Orff-Museums im Rinkhof in Dießen war ein Flop mit Ansage. Schon als im Gemeinderat über die Idee an sich abgestimmt wurde, und erst recht, als es dann um die konkreten Nutzungsbedingungen ging, stand die Frage im Raum, für welche Art von Verwendungen sich das ehemalige Museum überhaupt eignen würde. Dem Seniorenbeirat etwa war die Immobilie zu teuer und wenig geeignet für ältere Menschen. Daneben war klar, dass bei Veranstaltungen auch das Ruhebedürfnis der Rinkhof-Bewohner gewahrt werden müsse.

Absehbar war auch, dass dieses Raumangebot insbesondere an Vereine den Markt Dießen jährlich etliche tausend Euro kosten würde. Denn erst ab 26 Nutzungstagen pro Monat würde die Miete an das St.-Ulrichswerk decken, wurde im Gemeinderat vorgerechnet.