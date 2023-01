Frauen, Männer und die Häppchen zum neuen Jahr in Dießen

Plus Dass in Dießen nur Frauen gebeten werden, beim Zubereiten des Neujahrsbüfetts mitzuhelfen, hält Gerald Modlinger für nicht mehr ganz zeitgemäß.

Wie schnell sich die Zeiten ändern: Zweimal fiel der Neujahrsempfang der Marktgemeinde Dießen aus, und schon wird manches Altbekannte plötzlich mit ganz anderen Augen gesehen, zum Beispiel, dass bislang ausschließlich Frauenhände bei der Zubereitung des Büfetts gefordert sind.