Klimaschutz braucht Flächen wie das Ampermoos

Plus Gerald Modlinger hebt die Bedeutung der vor zehn Jahren begonnenen Wiedervernässung des Ampermooses für den Arten- und Klimaschutz hervor.

Die W iedervernässung des von Austrocknung bedrohten Ampermooses mit einer 40 Zentimeter hohen Schwelle in der Amper war ein Kompromiss, aber dadurch hat sich der Zustand dieses großen Moorgebietes offenbar zumindest nicht verschlechtert.

Die zweite Erkenntnis nach zehn Jahren ist, wie vorausschauend die Bemühungen um den Schutz des Ampermooses waren. Damals ging es vor allem um gefährdete Pflanzen- und Tierarten. Inzwischen ist auch klar, wie wichtig Moore auch für den Klimaschutz sind, weil sie Kohlendioxid speichern.