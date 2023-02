Warum der Birkenallee-Radweg eine immergrüne Sache ist

Plus Warum beschäftigt sich das Staatliche Bauamt eigentlich immer wieder mit einem Radweg an der Birkenallee zwischen Dießen und Fischen? Das fragt sich Gerald Modlinger.

So wie jedes Jahr die Streuwiesen im Ammermoos von Neuem ergrünen, so flammt auch immer wieder die Diskussion um den Bau eines Radwegs an der Birkenallee zwischen Dießen und Fischen auf. Seit ein paar Jahren ist es darum zwar ziemlich still geworden, doch das bedeutet nicht, dass das Thema ruht. Das Staatliche Bauamt hat die Sache nach wie vor auf dem Schirm. Doch man fragt sich, warum die Behörden weiterhin Zeit und Energie auf ein Thema verwenden, bei dem man wiederholt zu der Erkenntnis gekommen ist, dass der Bau eines Radwegs durch ein hochwertiges Naturschutzgebiet rechtlich einfach nicht möglich ist.

