Den Lech besser kennenlernen: Fotograf Detlef Fiebrandt mit neuem Buch

Flüsse gehören zu den wertvollsten Lebensräumen der Erde, so auch der 257 Kilometer lange Lech. Der Finninger Landschaftsfotograf Detlef Fiebrandt beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Flusslauf des Lechs, seinen Landschaftsformen und der dort heimischen Tier- und Pflanzenwelt. Zu seinen Büchern „Vom Lech –Zeitzeugen erzählen“ und „Wandern am Lech“ gesellt sich nun ein neuer Geschenkband mit dem Titel „Naturraum Lech – zwischen Quelle und Lechsend“.