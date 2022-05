Peißenberg: Blitzschlag setzt Dachstuhl in Brand

Großbrand in Peißenberg: Bei einem Gewitter schlägt ein Blitz in ein Wohnhaus ein. Der Sachschaden ist hoch.

Ein Gewitter hat am frühen Dienstagabend in Peißenberg (Landkreis Weilheim-Schongau) einen Dachstuhlbrand ausgelöst. Wie es im Polizeibericht heißt, schlug ein Blitz gegen 17.10 Uhr in ein Anwesen an der Iblherstraße ein. Ein Nachbar sah unmittelbar darauf Flammen aus dem Dach kommen und verständigte sofort die Leitstelle. Ein Großaufgebot an Feuerwehren wurde alarmiert. Relativ schnell stand der Dachstuhl im Vollbrand und musste von den Wehren Peißenberg, Weilheim und Hohenpeißenberg mit rund 60 Mann und unter Einsatz von zwei Drehleitern bekämpft werden.

Bereits nach einer guten halben Stunde hieß es, dass der Brand gelöscht sei. Bewohner kamen nicht zu Schaden und konnten frühzeitig evakuiert werden. Die beiden Dachgeschosswohnungen sind vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Bekannten unter. Der Sachschaden liegt bei rund 250.000 Euro. (ak/lt)