Neues Rathaus und Schulerweiterung beschäftigen die Menschen in Pähl

Plus Premiere für den neuen Bürgermeister: Simon Sörgel hält seine erste Bürgerversammlung ab. Diese Themen stehen bei den Bürgern ganz weit oben.

Von Frauke Vangierdegom

Wird in Pähl ein neues Rathaus gebaut und wenn ja, wie wird es aussehen? Diese Frage beschäftigt die Menschen in der Gemeinde Pähl schon geraume Zeit. Nach einem Bürgerentscheid mit klarem Votum gegen einen Rathaus-Neubau und der Wahl eines neuen Bürgermeisters steht das Thema in der Gemeinde jetzt wieder ganz oben auf der Agenda.

Und so widmeten die rund 100 Bürgerinnen und Bürger in der Bürgerversammlung in Pähl den Großteil der Zeit genau diesem Thema. Bürgermeister Simon Sörgel, für den es knapp vier Monate nach Amtsantritt die erste Versammlung dieser Art war, hatte das Projekt Schule-Rathaus vorausschauend auch zum Schwerpunkt-Thema des Abends gemacht. "Manche haben sich vielleicht gewundert, denn auf der ersten Einladung zur Bürgerversammlung stand noch die geplante Tagespflege in Pähl im Vordergrund", so Sörgel. Allerdings sei die Erweiterung der Schule absolut vorrangiges Thema, und damit verbunden seien eben auch die Überlegungen, wie es mit dem Rathaus in der Gemeinde weitergehen soll.

