Studie: Ein Erhalt des Pähler Rathauses ergibt keinen Sinn

Plus Gegen einen Rathaus-Neubau stimmt vor zwei Jahren die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Pähl. Jetzt greift der neue Bürgermeister das Thema wieder auf.

Knapp zwei Jahre ist es her, dass mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger aus Pähl sich in einem Bürgerentscheid gegen den Bau eines neuen Rathauses ausgesprochen hatten. Die Problematik, dass die bestehende Gebäudeeinheit Schule-Rathaus in Pähl den Platzbedürfnissen vor allem der Schule nicht mehr gewachsen ist, ist damit allerdings nicht vom Tisch.

Seit 2015 überlegt man in Pähl, wie mehr Raum für die Schule und gleichzeitig Platz für die Verwaltung der Gemeinde geschaffen werden kann. Jetzt hat sich der Pähler Gemeinderat unter seinem neuen Bürgermeister Simon Sörgel erneut dieses für die Pähler sehr emotionalen Themas angenommen. In der jüngsten Sitzung, an der auch viele Bürgerinnen und Bürger teilnahmen, wurden Machbarkeitsstudien vorgestellt, die mögliche Antworten auf die Frage "Wie geht es mit Schule und Rathaus in Pähl weiter?" geben sollten.

