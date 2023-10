Pähl

vor 52 Min.

Wahl: Wer bekommt am 8. Oktober in Pähl die fünfte Stimme?

In der Gemeinde Pähl (im Bild die Pfarrkirche St. Laurentius, das Rathaus und die Schule) findet am 8. Oktober auch eine Bürgermeisterwahl statt.

Plus Parallel zum Landtag und zum Bezirkstag bestimmen die Pähler am 8. Oktober auch, wer neuer Bürgermeister wird. Für welche Positionen die beiden Bewerber stehen.

Etwas mehr als sonst in Bayern wird am 8. Oktober in den Wahlvorständen in der Gemeinde Pähl zu tun sein. Dort werden nicht nur die jeweils zwei Stimmzettel für die Landtags- und Bezirkswahl ausgezählt. Anschließend werden auch die bei der Bürgermeisterwahl abgegebenen Stimmen gezählt. Zwei Namen stehen auf diesem fünften Stimmzettel: Simon Sörgel und Alexander Zink.

Mit der Abwahl von Bürgermeister Werner Grünbauer im Mai und dem Rückzieher des Wahlsiegers Marius Bleek im Juni hatte die Gemeinde Pähl mit gut 2000 Wahlberechtigten für einiges Aufsehen gesorgt. Inzwischen scheint man sich kommunalpolitisch wieder in etwas ruhigerem Fahrwasser zu bewegen. "Es läuft alles mit Höflichkeit, Respekt und Anstand ab", sagt Simon Sörgel und Alexander Zink spricht von einem "sehr fairen Wahlkampf", für den er auch seinem Mitbewerber dankt.

