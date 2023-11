Katze löst in Peißenberg einen Feuerwehreinsatz aus

Vermutlich wird durch eine Katze in Peißenberg das Touchdisplay eines Herds aktiviert. Ein Schneidebrett aus Plastik schmort an, die Feuerwehr muss eingreifen.

Vermutlich die Hauskatze verursachte einen Feuerwehreinsatz in einer Wohnung in der Sonnenstraße in Peißenberg. Wie die Polizeiinspektion in Weilheim mitteilt, hörte am Dienstag, 21. November, gegen 22.15 Uhr ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Sonnenstraße aus der Nachbarwohnung den Alarm eines Rauchmelders.

Feuerwehr muss die Wohnungstür in Peißenberg gewaltsam öffnen

Weil auch Brandgeruch bemerkt worden war, wurde die Feuerwehr alarmiert. Da der Bewohner der betroffenen Wohnung nicht anwesend war, musste laut Polizeibericht die Wohnungstür gewaltsam geöffnet werden. Auf dem Herd wurde ein Schneidbrett aus Plastik aufgefunden, das bereits angeschmort war.

Eine der in der Wohnung lebenden Katzen hat vermutlich über das Touchdisplay des Ceranfeldes den Herd aktiviert. Glücklicherweise war die Wohnung lediglich verraucht. Die Feuerwehr Peißenberg lüftete die Wohnung und verschloss die Türe. (AZ)

Lesen Sie dazu auch