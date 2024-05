Radfahrer und Fußgängerin mit Rollator prallen bei Raisting zusammen

Ein Fahrradfahrer und eine Fußgängerin mit Rollator werden bei einem Unfall in Raisting verletzt und müssen ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Samstagabend (25. Mai) gegen 18 Uhr war ein 87 Jahre alter Mann aus dem Raum Starnberg mit seinem Fahrrad auf der Ortsverbindungsstraße von Stillern in Richtung Raisting unterwegs. Wie die Polizei in Weilheim mitteilt, kam ihm etwa auf halber Strecke eine 83-jährige Frau entgegen, die mit ihrem Rollator auf dem aus ihrer Sicht rechten Fahrbahnrand ging.

Eine medizinische Unfallursache wird nicht ausgeschlossen

Der Fahrradfahrer prallte, wohl ohne jegliche Ausweichbewegung, gegen die Fußgängerin und beide kamen zu Sturz. Laut Polizeibericht wird vermutet, dass der Fahrradfahrer nicht versucht hatte, auszuweichen. Daher kommt eine medizinische Ursache für den Unfall in Betracht.

Bei dem Unfallbeteiligten stürzten und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei bei keinem der beiden Beteiligten. Ein nennenswerter Sachschaden entstand bei dem Zusammenstoß nicht. (AZ)

