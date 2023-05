Raisting

16:17 Uhr

Durststrecke der Raistinger Fußballer endet beim Derby

Plus Der SV Raisting setzt sich im Landkreisderby der Bezirksliga gegen Penzberg mit 1:0 durch. Für einen Spieler aber endet die Saison nicht glücklich.

Von Uschi Schuster

Die Durststrecke beim SV Raisting mit drei sieglosen Spielen in Folge gegen Abstiegskandidaten ist zu Ende. Im Landkreisderby gegen den FC Penzberg gelang dem SVR beim 1:0 auf eigenem Platz endlich wieder ein Dreier, mit dem jetzt auch der Klassenerhalt in der Bezirksliga endgültig fix ist. "Das war ein ganz anderes Spiel als in Penzberg", bekannte SVR-Spielertrainer Hannes Franz dessen Truppe Sechster ist.

Das erste Duell beider Teams war noch extrem torreich, emotional und hitzig. Beim damaligen 3:3 gab es zwei Elfmeter und zwei Rote Karten. Der zweite Vergleich der Landkreisrivalen ging mit nur sechs Gelben Karten und keinem Platzverweis sehr gesittet vonstatten. Einen Wermutstropfen gab es aber bei den Raistingern. Sinan Grgic zog sich bereits in der ersten Hälfte eine Muskelverletzung zu und fällt damit für den Rest der Saison aus.

