Raisting

vor 17 Min.

Eingespieltes Raistinger Team will ansehnlichen Fußball zeigen

Mit einem eingespielten Team startet der SV Raisting am Sonntag mit einem Heimspiel in die neue Saison.

Plus Der Bezirksligist SV Raisting startet mit einem Heimspiel gegen den spielstarken FC Deisenhofen 2 in die neue Saison. Wie der Kader für die Saison 2023/24 aussieht.

Von Uschi Schuster Artikel anhören Shape

Für den SV Raisting wird es am Sonntag ernst. Nach fünf Vorbereitungsspielen startet der Bezirksligist mit einem Heimspiel gegen den FC Deisenhofen 2 in die neue Saison. In der Vorbereitung zeigte die Mannschaft um Spielertrainer Hannes Franz Licht und Schatten. „Wir hatten gute und schlechte Phasen, das ist aber in den Testspielen nichts ungewöhnliches“, wollte Franz die Ergebnisse aber nicht überbewerten.

Zuletzt gewannen die Raistinger zuhause gegen den SV Nord Lerchenau ( Bezirksliga Nord) mit 1:0. Davor unterlag der SVR beim TSV Peißenberg (Kreisliga) nach einer 2:0-Führung noch mit 2:3. Das Heimspiel gegen die SpVgg Kammerberg (Bezirksliga Nord) endete 1:1. Gegen den SV Egg an der Günz (Bezirksliga Schwaben) wurde mit 3:2 gewonnen und gegen den Landesligisten VfL Kaufering gab es eine 0:3-Niederlage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen