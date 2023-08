Raistings Fußballer müssen für den Derby-Sieg gegen Denklingen teuer bezahlen

Plus Fußball: Raistings Torjäger verletzt sich bei 4:1 Heimsieg gegen Denklingen – SVR übernimmt die Tabellenführung

Die Erfolgsserie beim SV Raisting geht weiter. Im Derby zu Hause gegen den VfL Denklingen setzte sich der SVR klar mit 4:1 gegen das Team ihres früheren Trainers Markus Ansorge durch. Der Dreier, mit dem die Raistinger die Tabellenführung übernahmen, musste aber teuer bezahlt werden.

Bei einem unglücklichen Zusammenprall zog sich Benedikt Multerer eine Bänderverletzung zu und fällt damit wohl einige Woche aus. „Das ist extrem bitter, das überschattet die Freude über den Derbysieg“, meinte SVR-Spielertrainer Hannes Franz nach Spielschluss zerknirscht. „Unser Sieg war absolut verdient“, ergänzte Franz, nachdem seine Truppe die Partie vor allem in der zweiten Hälfte klar dominiert hatte.