Unfall zwischen Eheleuten: Fahrradfahrerin stürzt und wird bewusstlos

Ein Ehepaar ist mit seinen Pedelecs in Raisting unterwegs, als die Frau versucht, einem entgegenkommenden Traktor auszuweichen. Dabei kommt sie dem Fahrrad ihres Mannes zu nahe und stürzt.

In der Schützenstraße in Raisting fuhren am Sonntag (9. Juli) zwei Pedelec-Fahrer nebeneinander. Auf dem dortigen Weg kam dem Ehepaar nach Angaben der Polizei ein Traktor entgegen. Weil die Fahrerin davon ausging, es könne eng werden auf dem Weg, wich sie laut Polizeibericht etwas weiter nach rechts zu ihrem Mann aus.

Der Traktorfahrer ist am Unfall nicht beteiligt

Dabei geriet der Lenker ihres Fahrrads an den Lenker des Fahrrads ihres Mannes. Die Frau stürzte, der Mann konnte sein Fahrrad halten. Die 54 Jahre alte Raistingerin wurde durch den Sturz kurz bewusstlos und musste nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Traktorfahrer war an dem Unfall nicht beteiligt. (AZ)