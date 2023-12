Unfallflucht im Kirchenweg in Raisting

Eine Unfallflucht, die in Raisting begangen worden ist, beschäftigt die Weilheimer Polizei. Laut Polizeibericht befuhr am Sonntag gegen 15.25 Uhr ein Mann aus Wielenbach den Kirchenweg in Raisting. Dabei kam ihm ein unbekannter Pkw entgegen und touchierte seinen linken Außenspiegel. Doch anstatt stehenzubleiben und sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer des unbekannten Pkw seine Fahrt fort. Der Unfallverursacher wird gebeten, ebenso jemand, der Beobachtungen zu dem Unfall gemacht hat, sich unter der Telefonnummer 0881/6400 mit der Polizeiinspektion Weilheim in Verbindung zu setzen. (AZ)