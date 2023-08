Wo ist die gestohlene "Eule in Bronze" aus Raisting?

Ungewöhnliches Diebesgut haben Unbekannte in Raisting mitgehen lassen. Die Polizei ist auf der Suche nach einer Skulptur in Form einer Eule.

Bereits Anfang August, zwischen Dienstag, 8. August, 9 Uhr und Mittwoch, 9. August, 18 Uhr wurde in der Ledergasse 2 in Raisting vor einem Atelier im ersten Stock eine hochwertige Skulptur entwendet. Die etwa 30 mal 18 Zentimeter große Eule aus Bronzeguss war nach Angaben der Polizei in Weilheim auf dem dortigen Holzgeländer aufgestellt und mittels Stahlstiften am Geländer gesichert.

Besitzerin der Skulptur hat 500 Euro ausgelobt

Nur mit einem Werkzeug konnten der oder die Täter die Schrauben lösen, um die Skulptur zu entwenden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400. Weiterhin wurde laut Polizeibericht durch die Eigentümerin eine Belohnung für die Wiederfindung der Skulptur in Höhe von 500 Euro ausgelobt. (AZ)

