Dießen: Das neue Lech-Isar-Land Jahrbuch gibt es jetzt beim Ammersee Kurier

Das neue Jahrbuch Lech-Isar-Land ist erschienen. Es beinhaltet unter anderem Beiträge zur Geschichte des Schlosses Windach und über Orte, die den Namen Weilheim tragen.

Das neue Jahrbuch Lech-Isar-Land enthält wieder vielseitige Themen aus der Region zwischen Lech und Isar. Den Auftakt bildet ein Beitrag von Klaus Gast über den Menschen im Ammergebiet, gefolgt von einer Beschreibung von Bernhard Wöll über die früheren Weingüter-Besitzungen der ehemaligen Klöster Steingaden und Wessobrunn in Südtirol. Anja Behringer befasst sich mit dem zuletzt in Tutzing am Ammersee lebenden Arzt, Staatsdiener und Berater von vier bayerischen Königen im 19. Jahrhundert, Johann Nepomuk von Ringseis und dessen Töchtern. Richard Bittner beschreibt sieben Orte beziehungsweise Städte in Süddeutschland, die den Namen Weilheim tragen, und Gerhard Heininger befasst sich in seinem Beitrag mit der Geschichte der Hofmark und des Schlosses Windach im Landkreis Landsberg.

Von Ulrich Kilian stammt der Beitrag "Meine Stunde Null" über seine Kindheitserlebnisse gegen Ende des Zweiten Weltkrieges in der kleinen Gemeinde Marnbach-Deutenhausen, mit einer Einleitung von Klaus Gast. Die bewegte Geschichte eines ehemaligen Chorherrenhauses in der Ortschaft Habach (1. Teil von 1680 bis 1863) beschreibt Josef Freisl. In seinem Beitrag zu Weilheims Stadtmühle befasst sich Tobias Güthner mit der Geschichte der Ammermühle in Weilheim und dem Ursprung der Familie Ammermüller. Mit einem Beitrag zum Klimaschutz beschreibt Gerhard Heiß die Moorkette und die Schnalz unweit der Markgemeinde Peiting. Wie sich Menschen in früheren Jahrhunderten bei Epidemien verhalten haben, behandelt Rudolf Steiger in seinem Beitrag Epidemien – Ohnmacht und Gegenwehr. Vom Athen des Perikles bis zum Oberammergauer Pestgelübde und Peter Schwarz in seinem Beitrag über die Cholera-Epidemie in Mittenwald im Jahre 1836.

Ein weiterer Beitrag von Tobias Güthner handelt vom ehemaligen Gebäude des Weilheimer Tagblattes, ein Geschichtszeugnis unter den Aspekten Architektur, Kunst und Ideologie. Guido Treffler befasst sich in seinem Beitrag 50 Jahre Landkreis Landsberg am Lech mit der Gebietsreform in Bayern. Den Abschluss bildet ein Beitrag von Peter Winkler über die ersten Blitzableiter in der Stadt Weilheim, die von einem Hohenpeißenberger Observator konzipiert wurden.

Erhältlich ist das neue Jahrbuch Lech-Isar-Land in der Geschäftsstelle des Ammersee Kuriers in Dießen, Mühlstraße 4, sowie in der Buchhandlung Hansa in Landsberg. Außerdem ist es erhältlich in der Buchhandlung Lesbar, der Buchhandlung Thalia und Buchhandlung Zauberberg in Weilheim. (AK)

