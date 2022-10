Region Ammersee

Dorftheater Finning spielt "Da Roagaspitz"

Plus Ist das kleinste Erbe am Ende das Beste? Dieser Frage geht das Finninger Dorftheater unter der Regie von Michaela Boos demnächst nach.

Von Sibylle Reiter

Das Finninger Dorftheater, eine Abteilung des TSV Finning, bereitet derzeit ein neues Stück vor: "Da Roagaspitz" lautet der Titel. Roagaspitz ist ein Hutschmuck bayerischer Trachten aus Federn. Durch die Art der Befestigung der Federn kann man eine Gemütslage ausdrücken. Eine leichte Neigung der Federn nach vorn kann eine Bereitschaft zum Raufen andeuten. So darf man gespannt sein, welche Rolle der Roagaspitz in der Komödie spielt, die der Münchner Autor Peter Landstorfer vor über 30 Jahren verfasst hat. Nach Auskunft von Regisseurin Michaela Boos handelt es sich um einen Märchenstoff mit bayerischem Kolorit: Das zunächst vermeintlich kleinste Erbe entpuppt sich am Ende als das beste.

