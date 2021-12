Region Ammersee

06:55 Uhr

Staffelsee: Das Idyll Lindenbichl braucht Unterstützung

Plus Seit fast 70 Jahren gibt es die sommerlichen Kinder-Zeltlager auf einer Halbinsel am Staffelsee. Jetzt bittet das Dekanat in einer ungewöhnlichen Aktion um Hilfe.

Von Uschi Nagl

Lindenbichl ist viel mehr als eine kleine idyllische Halbinsel im oberbayerischen Staffelsee – Lindenbichl ist ein Sehnsuchtsort. Seit fast 70 Jahren baut die evangelische Jugend hier jeden Sommer ihr Zeltlager auf. Auf 25.000 Quadratmetern sind alljährlich rund 2000 Kinder zu Gast. Und nicht nur Kinder, auch viele Eltern und sogar junge Großeltern kommen ins Schwärmen, wenn sie sich an ihre Sommer auf „Libi“ erinnern. Nun braucht Lindenbichl Hilfe: Das Evangelisch-Lutherische Dekanat Weilheim bittet um Spenden für eine neue Sanitäranlage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .