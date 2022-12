In Weilheim wird die Schule geräumt

Großeinsatz am Freitag in der Weilheimer Schule. Dort wird eine Chemikalie gefunden, die entsorgt werden muss..

Einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr gab es am Weilheimer Gymnasium: einer der Lehrer stellte um am Freitagmittag bei der Überprüfung des Chemikalienschrankes fest, dass bei einem ordnungsgemäß gelagertes Stück Kalium, so die Polizei, bereits eine chemische Reaktion begonnen hatte.

Da weitere Reaktionen samt Folgen nicht absehbar war, wurde die Chemikalie durch die Weilheimer Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht und zu einem Entsorgungsunternehmen gebracht. Während des Einsatzes wurde die Schule vorsichtshalber komplett geräumt und die Murnauer Straße wurde – auch um Platz für die Feuerwehr zu schaffen – gesperrt.

Verletzt wurde durch den Vorfall niemand, derzeit wird laut Ermittlungsstand auch niemandem ein schuldhaftes Verhalten vorgeworfen. (AZ)

