In Riederau gibt es jetzt einen neuen Verein

Plus 25 Jahre lang waren Seglerinnen und Segler im SC Riederau in der Abteilung Wassersport organisiert. 2023 trennen sich die Wege. Das ist der Grund für die Vereins-Neugründung.

Die Liste der Riederauer Vereine ist länger geworden. Ende 2023 gründet sich der Segelverein Riederau, "Riederauer Segel Club e.V.". Vorsitzender des neuen Vereins mit aktuell rund 85 Mitgliedern ist Oliver Hummel aus Windach.

25 Jahre lang waren Segelsport-Begeisterte im Sportclub Riederau in der Sparte Wassersport organisiert. Jetzt also die Abspaltung und Neuorganisation. "Es gab weder Differenzen noch Querelen, weswegen wir den Sportverein verlassen haben", sagt Hummel im Gespräch mit unserer Redaktion. Vielmehr hätten Segler mit anderen Sport-Sparten kaum etwas gemeinsam. Auch hätten die Seglerinnen und Segler das Vereinsheim, das "eher für die Fußballer konzipiert ist" gar nicht genutzt.