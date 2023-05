Riederau

vor 35 Min.

Planung für Sportplatz Riederau wird wieder aufgenommen

Plus Vor 15 Jahren wurde beschlossen, einen Bebauungsplan für den Sportplatz in Riederau aufzustellen. Wie der Stand heute ist und welches Problem inzwischen entstanden ist.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Es dürfte wohl einer der am längsten laufenden Bauleitplanverfahren in Dießen sein: Bereits vor 15 Jahren hat der Gemeinderat beschlossen, einen Bebauungsplan für das Sportgelände am nördlichen Ortsrand von Riederau aufzustellen. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses folgte jetzt ein weiterer Schritt, um das Verfahren voranzubringen.

Anlass für den Bebauungsplan ist unter anderem der Wunsch des Schützenkranzes Riederau nach einer neuen Schießstätte. Dieser Wunsch wurde bereits im Vorfeld des Kindergartenbaus in Riederau vor rund 20 Jahren artikuliert, als überlegt wurde, diese in den Kindergartenneubau unterzubringen, was politisch jedoch nicht durchsetzbar war. Auch andere innerörtliche Standorte auf gemeindlichen Grundstücken kamen nicht zum Tragen, weil die Gemeinde kein innerörtliches Grundstück dafür bereitstellen wollte, wie sich Schützenmeister Josef Vogl erinnert. So kam der Gedanke auf, ein Schützenheim im Bereich des Sportgeländes zu bauen, wo die Gemeinde zwischenzeitlich auch ein Grundstück erworben hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen