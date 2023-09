Verkehr, Bauen, Strandbad: In Riederau gibt es viele Probleme

Plus Bei der Ortsversammlung in Riederau bekommt Bürgermeisterin Sandra Perzul einiges zu hören. Bei der Frage, wie sich das Dorf entwickeln soll, gehen die Meinungen auseinander.

Die bislang mit Abstand lebhafteste Ortsversammlung dieses Jahres im Markt Dießen hat jetzt im "Kramerhof" in Riederau stattgefunden. Die meisten Wortmeldungen drehten sich um den Verkehr, ums Strandbad und ums Bauen. Letzteres wurde ziemlich kontrovers diskutiert. Die einen warnten vor einer weiteren ungebremsten Nachverdichtung im Dorf. Andere befürchten, dass ihnen die Möglichkeit, für ihre Familien zu bauen, durch planerische Eingriffe der Gemeinde genommen werden könnte.

Konkret geht es um eine geplante Neubebauung auf einem etwas über 3000 Quadratmeter großen Grundstück im Winkel zwischen Römer- und Reithenweg. Das dortige Haus wurde bereits abgerissen, eine erste Voranfrage für fünf Einfamilienhäuser wurde genehmigt. Doch dann wurde eine neue Planung vorgelegt, die drei Doppel- und zwei Einzelhäuser vorsah, also statt fünf sollten acht Wohneinheiten errichtet werden. Der Bauausschuss des Dießener Gemeinderats beschloss daraufhin einen Bebauungsplan aufzustellen und erließ eine Veränderungssperre mit dem Ziel, dass pro Wohneinheit mindestens 600 Quadratmeter Grundstücksfläche vorhanden sein müssen.