15 Stunden Dauereinsatz: Nach dem Großbrand steigt immer noch Rauch auf

Auch am Morgen war in den durch das Feuer zerstörten Gewerbehallen in Schondorf noch vereinzelt Feuer zu sehen, weil dort befindliche schwer löschbare Akkus in Brand geraten waren.

Plus Bei einem Großbrand wird in Schondorf ein 2000 Quadratmeter großer Gewerbekomplex zerstört. Das Nachbargebäude kann die Feuerwehr retten.

Als es an diesem trüben ersten Dezembermorgen zumindest etwas hell wird, wird das ganze Ausmaß des Brandes in einem Gewerbekomplex an der Bergstraße in Schondorf sichtbar: Von dem am späten Donnerstagnachmittag in Brand geratenen Gebäude ist nicht viel mehr als die Außenmauern geblieben und weiterhin steigt Rauch auf und es liegt ein unangenehmer Geruch in der Luft. Noch immer ist die Feuerwehr vor Ort, es sind auch noch kleine Feuer zu sehen.

Es ist 8 Uhr morgens, als sich Bernd Gipser von der gleichnamigen Haustechnikfirma und der Schreiner Clemens Buck vor der Brandruine treffen. Gipsers Firma blieb im Nachbargebäude von dem Großbrand verschont, Buck dagegen hat einen Teil seiner Räume, die in den Hallen der früheren Firma Prix gemietet hatte, durch das Feuer verloren. Allein bei Buck dürfte es wohl um einen Schaden in sechsstelliger Höhe gehen: "Aufträge und vorgefertigte Ware im Wert von 100.000 Euro und Maschinen" seien am Donnerstag verbrannt, erzählt Buck.

