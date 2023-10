Angetrunkener Fahrer rammt in Schondorf zwei Autos

In Schondorf stößt ein Kleintransporter mit zwei geparkten Autos zusammen. Als der Fahrer dann auch noch Unfallflucht begehen will, wird er beobachtet.

Etlicher Ärger kommt auf einen 62-jährigen Kleintransporterfahrer zu, der in Schondorf mit zwei geparkten Autos zusammengestoßen ist. Der Mann verursachte laut Mitteilung der Dießener Polizei den Unfall in angetrunkenem Zustand und machte sich nach dem Zusammenstoß auch noch aus dem Staub. Er konnte allerdings bald ermittelt werden.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 20.15 Uhr in der Landsberger Straße kurz nach dem Bahnübergang in einer Linkskurve. Dort kam der Kleintransporterfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und rammte zwei in den Parkbuchten geparkte Autos. Das eigene Fahrzeug wurde dabei massiv an der Frontseite beschädigt. Der 62-Jährige fuhr weiter, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Bei seiner Flucht wurde er jedoch von zwei Zeugen beobachtet, sodass der Fahrer durch die Streifenbeamten der Polizeiinspektion Dießen identifiziert und an seinem Wohnort angetroffen werden konnte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 1,3 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Zwischen Utting und Dießen fällt eine Frau durch unsichere Fahrweise auf

Zwei Tage zuvor, am späten Freitagabend, stoppte die Polizei eine 47-jährige Autofahrerin zwischen Utting und Dießen. Die Beamten hatten eine auffällig unsichere Fahrweise der Frau wahrgenommen. Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Wert von knapp 0,52 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, die Frau wurde wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss angezeigt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch