Schondorf

vor 40 Min.

Feuerwehr Schondorf bekommt dank Tauschgeschäft ein eigenes Boot

Plus Der Feuerwehrverein Schondorf will Kauf des Bootes über ein Tauschgeschäft realisieren. Ein Punkt sorgt für Diskussionen im Gemeinderat.

Von Christian Mühlhause

In Schondorf wurden ein altes Löschfahrzeug und ein Auto der First Responder außer Dienst gestellt. Der Feuerwehrverein trat deswegen mit der Idee an den Gemeinderat heran, die Kommune möge ihnen die beiden Fahrzeuge schenken und so die Anschaffung eines Bootes ermöglichen. Darüber beriet das Gremium in seiner vergangenen Sitzung.

Die beiden früheren Einsatzfahrzeuge sollen verkauft werden. Zudem hat der Verein signalisiert, selber noch 15.000 Euro beizusteuern, um ein Aluboot für Einsätze erwerben zu können. Das Anliegen sei aus mehreren Gründen sinnvoll, sagt Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne): Unsere Feuerwehr besitzt beispielsweise eine Barriere, die das Ausbreiten eines Ölteppichs auf dem Ammersee verhindern könnte, aber kein Boot, um diese rauszubringen." Auch gebe es im Norden des Ammersees durchaus noch Bedarf, um schneller auf Havarien reagieren zu können.

