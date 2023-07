Frau wird bei Motorradunfall bei Schondorf schwer verletzt

Bei Schondorf stoßen zwei Motorräder zusammen. Eine Frau wird schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber bringt sie ins Krankenhaus.

Bei einem Motorradunfall bei Schondorf sind am Dienstagvormittag zwei Personen verletzt worden. Wie die Dießener Polizei meldet, befuhr eine mehrköpfige Gruppe von Motorradfahrern aus dem Allgäu die Staatsstraße von Landsberg kommend in Richtung Schondorf. Kurz vor dem Ortseingang von Schondorf wollte die Gruppe in einen Parkplatz einbiegen. Ein 73-jähriger Motorradfahrer aus der Gruppe erkannte das Abbremsen zu spät und fuhr auf das Motorrad einer vor ihm fahrenden 53-Jährigen auf. Beide Beteiligten stürzten hierbei.

Die 53-jährige Motorradfahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der 73-Jährige wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst ebenfalls in ein Klinikum gebracht.

An den Motorrädern entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 30.000 Euro. (AZ)

