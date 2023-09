Schondorf

vor 33 Min.

Neuer Ort und neues Konzept funktionieren beim Sammersee-Festival

Plus 1500 Gäste kommen zum Sammersee-Festival in Schondorf, bei dem es heuer mehrere Neuerungen gibt. Die könnten auch in Zukunft unter bestimmten Voraussetzungen Bestand haben.

Von Christian Mühlhause

In welcher Form das Sammersee-Festival in Schondorf heuer stattfinden kann, war lange unklar. Deswegen gab es gleich mehrere Veränderungen und am Ende zufriedene Organisatoren und Gäste. Etwa 1500 kamen zusammengerechnet am Nachmittag und Abend in die Seeanlage. Leonie Schaffhauser sprach anschließend von der "schönsten Form ein Festival auszurichten", schränkte mit Blick auf die Zukunft aber auch ein, dass dies nur unter bestimmten Voraussetzungen wieder so möglich sein werde.

"Unsere Erwartungen haben sich mehr als erfüllt." Das Angebot der Gemeinde anzunehmen und in vom Bolzplatz an der Bergstraße in die Seeanlage umzuziehen, habe sich gelohnt, auch wenn dort die Auflage der Gemeinde bestand, dass um 22 Uhr Schluss ist. Zudem dauerte das Sammersee-Festival heuer nur einen statt zweier Tage, und es wurde kein Eintritt verlangt. Schaffhauser hatte im Vorfeld die Hoffnung geäußert, dass die Veranstaltung in der zentraleren Seeanlage mehr Publikum anziehen werde als am Bolzplatz.

