Schondorf senkt eine Steuer, um mehr Einnahmen zu erhalten

Plus Auch in Schondorf ist der finanzielle Spielraum eng. Jetzt startet der Gemeinderat einen ungewöhnlichen Versuch, die Einnahmen zu erhöhen. Eine wichtige Steuer wird gesenkt.

Auf eine eher selten praktizierte Weise will die Gemeinde Schondorf ihre Steuereinnahmen erhöhen. Das hat der Gemeinderat bei der Verabschiedung des Haushalts mit 10:4 Stimmen beschlossen. Der Hebesatz für eine für Schondorf sehr wichtige Gemeindesteuer wird gesenkt. Zweitwohnungsbesitzer werden wiederum deutlich stärker zur Kasse gebeten.

Als der Haushalt verabschiedet wurde, drehte sich die Debatte vor allem um die Gewerbesteuer. Deren Aufkommen ist zwar gewissen Schwankungen unterworfen, 2023 flossen auf diese Weise jedoch (inklusive einer hohen Nachzahlung) 3,7 Millionen Euro in die Gemeindekasse. Das entsprach ziemlich genau auch der Summe des gemeindlichen Einkommensteueranteils. Der teilweise unerwartete Geldsegen rettete den Haushalt dahin gehend, dass bei den laufenden Einnahmen und Ausgaben nicht das befürchtete Defizit von 917.000 Euro entstand, sondern ein Überschuss von 960.000 Euro.