Schondorf

vor 18 Min.

Schondorfer Initiative ist für den deutschen Ehrenamtspreis nominiert

Plus "Gemeinsam Füreinander Da" will das Gemeinschaftsleben im Dorf stärken und hat die Seniorenarbeit im Blick. Die Initiatorin äußert sich zu Herausforderungen und Erfolgen.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Am 5. Dezember wird der Deutsche Engagementpreis verliehen. Zu den Nominierten für den Publikumspreis gehört auch die Schondorfer Initiative „Gemeinsam Füreinander Da“ (GFD). In dem Projekt werden die Fäden von mehreren sozialen Projekten zusammengeführt. Es ist auch eine Reaktion auf gesellschaftliche Veränderungen. Seit einem Jahr gibt es zudem mit dem Dorfhaus in der Bahnhofstraße auch einen zentralen Anlaufpunkt im Ort. Initiatorin war die Schondorferin Sabine Pittroff, die das Projekt aus eigener Betroffenheit heraus anschob. Unsere Redaktion hat sich mit ihr über Erfolge und Herausforderungen unterhalten.

„Ich habe damals gemerkt, dass ich bei der Begleitung meiner Mutter Hilfe brauche“, sagt die 57-Jährige, die auch Mitglied des Gemeinderats ist. Dem Problem wird in Schondorf auf mehreren Ebenen begegnet. Da die Gemeinde mit 30.000 Euro mit im Boot ist, gibt es seit Anfang 2022 eine Fachkraft für Alltagsbegleitung, die einen Teilzeitvertrag erhalten hat. Nach nur einem Jahr gab es auf der Stelle aber einen Wechsel. Von „unterschiedlichen Erwartungen“ war damals die Rede. Seit Anfang dieses Jahres ist Monika Mölch die Ansprechpartnerin. Sie berät zu Pflegegraden, koordiniert und leitet die Alltagsbegleitung und berät Senioren und Seniorinnen und deren Angehörige.

