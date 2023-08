Wieder wird in Schondorf ein Einbruch verübt

In Schondorf wird in eine Zahnarztpraxis eingebrochen. Danach fehlt dort nicht nur Bargeld.

Erneut ist in Schondorf eingebrochen worden. Wie die Dießener Polizei mitteilte, wurde der Einbruch in der Zeit von Sonntagvormittag bis Mittwochmorgen verübt. Über ein eingeschlagenes Fenster gelangte der unbekannte Täter beziehungsweise mehrere Personen in eine Zahnarztpraxis in der Bahnhofstraße. In der Folge wurden Bargeld und eine Festplatte entwendet. Der Beuteschaden wird von der Polizei mit rund 1000 Euro angegeben, der Sachschaden mit rund 400 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Dießen unter der Rufnummer 08807/92110. (AZ)

